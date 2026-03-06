برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسواق تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية عكست رؤية واضحة لإدارة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن حديث الرئيس تضمن رسائل مهمة تطمئن المواطنين وتعزز الثقة في قدرة الدولة ومؤسساتها على التعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الكاتبة أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة حماية الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدة أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق تمثل خطوة حاسمة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تستغل الظروف الاقتصادية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء عكس أيضًا اهتمام الدولة المتواصل ببناء الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

وأشارت النائبة نيفين الكاتب إلى أن تأكيد الرئيس على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على خدمة مصر في مختلف المجالات.

واختتمت النائبة نيفين الكاتب تصريحاتها بالتأكيد أن الرسائل التي تضمنها حديث الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية والتوترات التي تشهدها المنطقة تعكس ثبات الموقف المصري الداعم للسلام والاستقرار، لافتة إلى أن مصر تواصل القيام بدور محوري في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحركاتها المتوازنة ومساعيها الدائمة للحفاظ على استقرار المنطقة.