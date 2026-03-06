قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 17.. يحيى موسى يخشى رد فعل المجتمع الدولى ومحمود عزت يبارك الاستعانة بالجماعات الجهادية
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسواق تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين

عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية عكست رؤية واضحة لإدارة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن حديث الرئيس تضمن رسائل مهمة تطمئن المواطنين وتعزز الثقة في قدرة الدولة ومؤسساتها على التعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضحت الكاتبة أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة حماية الجبهة الداخلية والتصدي لمحاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدة أن توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق تمثل خطوة حاسمة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تستغل الظروف الاقتصادية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء عكس أيضًا اهتمام الدولة المتواصل ببناء الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

وأشارت النائبة نيفين الكاتب إلى أن تأكيد الرئيس على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار الدارسين داخل الأكاديمية العسكرية يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على خدمة مصر في مختلف المجالات.

واختتمت النائبة نيفين الكاتب تصريحاتها بالتأكيد أن الرسائل التي تضمنها حديث الرئيس بشأن الأوضاع الإقليمية والتوترات التي تشهدها المنطقة تعكس ثبات الموقف المصري الداعم للسلام والاستقرار، لافتة إلى أن مصر تواصل القيام بدور محوري في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحركاتها المتوازنة ومساعيها الدائمة للحفاظ على استقرار المنطقة.

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

طريقة عمل الدجاج بالكاري

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

