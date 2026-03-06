قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: تصريحات الرئيس بمحاكمة المتلاعبين بالأسعار مواجهة لاستغلال الأزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

ثمن النائب فيصل أبو عريضة, عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن, عضو لجنة الإدارة المحلية, تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهامة التي أدلى بها في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية, مؤكدا أنها حملت رسائل طمأنة للمصريين وحرصه على حماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية قد تفرضها التوترات الجيوسياسية الحالية .

وأضاف أبو عربضة, أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن مواجهة التلاعب بالأسعار وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الظروف أو التلاعب باحتياجات الناس الأساسية, كما أنها تشير إلى جدية الدولة في فرض الانضباط داخل الأسواق وحماية المواطنين وأنها لن تسمح باستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين, في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .

وأشار أبو عريضة, إلى أن تطرق الرئيس في حديثه إلى تأمين الدولة المصرية الاحتياجات الأساسية والسلع الضرورية بشكل مستمر وأن مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة يؤكد حرصه على طمأنة المصريين بشأن الاوضاع الاقتصادية, مشيدا بتويجهاته لتطوير منظومة التعليم وإطلاق برامج تأهيلية متقدمة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع متخصصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس وذلك من أجل إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة عملية التنمية في المستقبل .

وأشاد أبو عريضة, بحديث السيسي عن موقف مصر الدائم والثابت على دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والسعي لوقف التصعيد في الحرب الدائرة بالمنطقة وأن مصر كانت ولا تزال حريصة على تجنب ويلات الحروب لما تحمله من دمار وخسائر فادحة للشعوب ومقدراتها, إضافة لبذل مصر جهود كبيرة في الوساطة المخلصة من أجل وقف تلك الحرب من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة, موضحا أن تحذير الرئيس من تداعيات استمرار الصراع يحمل رسالة واضحة بضرورة تغليب صوت الحكمة والحلول السياسية .

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

سريلانكا

الولايات المتحدة تضغط على سريلانكا بعدم إعادة الطاقم الإيراني

يونيفيل

كتيبة حفظ سلام غانية تتعرض لهجمات صاروخية في لبنان

مطار بغداد

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية بمطار بغداد

بالصور

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

