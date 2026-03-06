برلماني: تصريحات الرئيس بمحاكمة المتلاعبين بالأسعار مواجهة لاستغلال الأزمات

ثمن النائب فيصل أبو عريضة, عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن, عضو لجنة الإدارة المحلية, تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الهامة التي أدلى بها في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية, مؤكدا أنها حملت رسائل طمأنة للمصريين وحرصه على حماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية قد تفرضها التوترات الجيوسياسية الحالية .

وأضاف أبو عربضة, أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن مواجهة التلاعب بالأسعار وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الظروف أو التلاعب باحتياجات الناس الأساسية, كما أنها تشير إلى جدية الدولة في فرض الانضباط داخل الأسواق وحماية المواطنين وأنها لن تسمح باستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين, في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .

وأشار أبو عريضة, إلى أن تطرق الرئيس في حديثه إلى تأمين الدولة المصرية الاحتياجات الأساسية والسلع الضرورية بشكل مستمر وأن مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة يؤكد حرصه على طمأنة المصريين بشأن الاوضاع الاقتصادية, مشيدا بتويجهاته لتطوير منظومة التعليم وإطلاق برامج تأهيلية متقدمة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع متخصصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النفس وذلك من أجل إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة عملية التنمية في المستقبل .

وأشاد أبو عريضة, بحديث السيسي عن موقف مصر الدائم والثابت على دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والسعي لوقف التصعيد في الحرب الدائرة بالمنطقة وأن مصر كانت ولا تزال حريصة على تجنب ويلات الحروب لما تحمله من دمار وخسائر فادحة للشعوب ومقدراتها, إضافة لبذل مصر جهود كبيرة في الوساطة المخلصة من أجل وقف تلك الحرب من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة, موضحا أن تحذير الرئيس من تداعيات استمرار الصراع يحمل رسالة واضحة بضرورة تغليب صوت الحكمة والحلول السياسية .