قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا تستعد لجولة إعادة انتخابات النواب وامتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي
ايمن رياض

تقدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما هنّأ الأخوة الأقباط من أبناء المحافظة وكافة ربوع مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير ونماء واستقرار على الشعب المصري العظيم، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الحيوية، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام، والعقيد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات والشركات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، وفرع المجلس الإقليمي للسكان.

تقارير إنجاز

وخلال الاجتماع، طالب محافظ المنيا وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات، بإعداد تقارير إنجاز شاملة وموثقة حول مؤشرات الأداء والملفات التي تم إنجازها خلال عام 2025، معلنًا عن تشكيل لجنة مختصة لتقييم هذه التقارير وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة، وسرعة التنفيذ، والقدرة على حل مشكلات المواطنين، مؤكدًا أن التقييم يستهدف تحفيز القيادات التنفيذية وتكريم المتميزين لترسيخ قيم العمل الجاد والانضباط الميداني.

كما ناقش المحافظ خطة الجهات التنفيذية لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لعام 2026، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات، مع تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ الفوري عن أي طوارئ خلال فترة الإجازات.

واستعرض المجلس التنفيذي استعدادات المحافظة لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي 3 و4 يناير 2026، حيث شدد المحافظ على مراجعة جاهزية كافة المقرات واللجان الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، وتهيئة المناخ الملائم لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في أجواء آمنة ومنظمة.

وفيما يخص العملية التعليمية، استعرض صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، تقريرًا حول استعدادات المديرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس والإدارات التعليمية، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل يوم 10 يناير المقبل وتستمر حتى 22 يناير 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان توفير مناخ هادئ وآمن للطلاب.

وفي إطار تحسين جودة الخدمات واستعادة المظهر الحضاري، أكد محافظ المنيا أن السوق الحضاري الجديد بمركز بني مزار يمثل نقلة نوعية وطفرة عمرانية، حيث يُقام على مساحة 12,600 متر مربع ويضم 100 باكية تستوعب نحو 300 محل تجاري، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 40 باكية لتجار الجملة و150 للقطاعي حتى الآن، مع استمرار العمل لاستكمال باقي المراحل.

كما استعرض المحافظ تقدم معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المنفذة، والذي أسهم في تحقيق نسب إنجاز متقدمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُحدث تحولًا حقيقيًا في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري.

وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء كدواني على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، موجّهًا رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات دورية منتظمة مع الأهالي، مؤكدًا أن معيار نجاح أي مسؤول تنفيذي هو مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مدارس للتعليم الثانوي والأساسي بقرية أبوقرقاص البلد وعزبة منازع بسمالوط، والموافقة على إصدار خطوط سير بلاستيكية مغلّفة بدلًا من الورقية، وإنشاء سوق نموذجي عمومي للمواشي ومجزر آلي على مساحة 26,250 مترًا مربعًا بقرية أشروبة بمركز بني مزار.

محافظ المنيا اجتماع المجلس التنفيذي تقارير إنجاز انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ تستقبل وزير الخارجية غدا

قانون المرور

عقوبات جديدة لمخالفة المسار أو السرعة بتعديلات قانون المرور الجديدة

قانون المرور

تعديلات المرور الجديدة.. السيارة غير المرخصة تضبط والضريبة تحسب بأثر رجعي

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد