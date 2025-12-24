قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
محافظ المنيا يعلن حزمة تسهيلات جديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة لاستخراج تراخيص المحال العامة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في إطار تقديم تسهيلات وتخفيضات في رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50% لمدة 6 أشهر، بما يساهم في تيسير حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

ووجّه المحافظ إدارة تراخيص المحال العامة بالمحافظة بالبدء الفوري في تنفيذ حزمة التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتيسيرًا على المواطنين في استخراج التراخيص، من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في سرعة إنهاء المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت محافظة المنيا أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وعقد الإيجار أو سند الملكية، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات بعد التقديم و الدخول على المنظومة الإلكترونية.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال العامة سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.

