استعدادا للتأمين الصحي الشامل.. محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

 أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، زيارة تفقدية موسعة لمستشفى الراعي الصالح بمركز سمالوط، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأكيدًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطن المنياوي، وتسهم في بناء منظومة صحية قوية ومستدامة خلال المرحلة المقبلة.

 جاء ذلك بحضور الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط.

 وأكد المحافظ أن مستشفى الراعي الصالح تُعد شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية بالمحافظة، لما تقوم به من دور فعّال في إنهاء قوائم الانتظار، وتقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، فضلًا عن مساندتها للقطاع الحكومي في إجراء العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة، ومنها جراحات القلب والصدر والقلب المفتوح.

 وخلال جولته بالمستشفى، تفقد المحافظ والوفد المرافق له مختلف الأقسام، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مريم صلاح فرج، مديرة المستشفى، أوضحت خلاله أن المستشفى تم افتتاحها عام 1992، وتُعد الأكبر في صعيد مصر، حيث تُقام على مساحة 2600 متر مربع، وتضم نخبة متميزة من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، بما يخفف عن المرضى مشقة السفر إلى المحافظات المجاورة.

 وأضافت أن المستشفى متعاقد مع عدد من الأطباء الاستشاريين من مختلف المحافظات والدول الأخرى لإجراء فحوصات وعمليات جراحية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، ويستقبل المستشفى أكثر من 750 مترددًا يوميًا، من خلال ثلاثة مبانٍ متكاملة تضم مختلف التخصصات، من بينها: الأورام، والقسطرة، والرمد، والجلدية، وطب الأطفال، إلى جانب مراكز أشعة متطورة، وعيادات تخاطب، وعيادات نفسية وعصبية، والعيادات الخارجية، وقسم العمليات الكبرى، ووحدة الكلى، والعناية المتوسطة، وعناية الجراحة.

 وخلال تفقده غرف الإقامة والعيادات الخارجية، حرص اللواء كدواني على لقاء المرضى وذويهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن “رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي منظومة صحية موجهًا بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه المترددين على المستشفى.

 وأشاد محافظ المنيا بالمستوى المتميز للمستشفى، باعتباره نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني في تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطنين، موجهًا تحية تقدير للأطقم الطبية والإدارية على تفانيهم في أداء رسالتهم الإنسانية وحرصهم على تقديم أفضل سبل الرعاية للمرضى، كما وجّه بسرعة الانتهاء من تلافي بعض المعوقات القائمة، واستيفاء المتطلبات اللازمة لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا دعمه الكامل لكل جهد يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية تمهيدًا للدخول الرسمي في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفق خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية وتدريب الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن دمج مؤسسات طبية كبرى بحجم مستشفى الراعي الصالح ضمن المنظومة يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تقديم تغطية صحية شاملة وفق أعلى معايير الجودة لجميع مواطني عروس الصعيد.

 ومن جانبه، أعرب الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنيا، مثمنًا جهوده الملموسة وتحركاته المستمرة على أرض الواقع منذ توليه المسؤولية، للنهوض بمختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الإقليم.
 

