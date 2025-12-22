المنيا.. توسعة المركز التكنولوجي النموذجي بملوي ومساعدات عاجلة لحالات إنسانية

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المركز التكنولوجي النموذجي لخدمة المواطنين بمركز ملوي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وسير العمل داخل أقسامه المختلفة، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وخلال جولته، تابع المحافظ آليات العمل داخل جميع أقسام المركز، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية لتيسير حصول المواطنين على خدماتهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من تفعيل المراكز التكنولوجية هو إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري، والارتقاء بكفاءة العنصر البشري بما يتماشى مع رؤية الدولة الحديثة.

ووجّه اللواء كدواني القائمين على المركز بضرورة التعامل بمرونة وتقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المراكز التكنولوجية لتكون واجهة حضارية تليق بالجمهورية الجديدة، التي تضع كرامة المواطن وجودة الخدمة في مقدمة أولوياتها.

كما أصدر محافظ المنيا توجيهات مباشرة بالبدء الفوري في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة المركز التكنولوجي، تشمل تحديث البنية الإنشائية والتقنية، وتطوير صالات الانتظار بما يضمن تقديم خدمة لائقة للمواطنين، مع التوسع في المقر الحالي وإعادة تخطيط المساحات الداخلية لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المترددين، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار ومنع التكدس داخل أروقة المركز.

وعلى هامش الزيارة، عقد المحافظ لقاءً مفتوحًا مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمركز، استمع خلاله إلى مطالبهم وشكاواهم التي تنوعت بين مطالب خدمية و اجتماعية، ووجّه بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين، وأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة، كلف اللواء كدواني الجهات التنفيذية المعنية بسرعة متابعة الشكاوى التي تم عرضها، ووضع حلول فورية وجذرية لها، مع التأكيد على ضرورة التعامل بمرونة وإنسانية مع كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

