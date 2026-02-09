قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني
معاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أهداف حاسمة وتألق دفاعي.. المحترفون المصريون يفرضون أنفسهم في الخليج

حمدي فتحي
حمدي فتحي
منتصر الرفاعي

فرض لاعبو مصر المحترفون حضورهم بقوة في ملاعب الخليج خلال الأسبوع الجاري بعدما تألق كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأحمد حجازي مسجلين بصمة فنية واضحة مع أنديتهم، ومؤكدين القيمة الكبيرة للاعب المصري في الدوريات الخليجية.

رامي ربيعة يزين تشكيل الجولة بالدوري الإماراتي

تواجد رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر ونادي العين الإماراتي في التشكيل المثالي للجولة الـ15 من الدوري الإماراتي وفق شبكة SofaScore، بعد الأداء اللافت أمام الجزيرة في مباراة انتهت بفوز العين 1-0 على ملعب محمد بن زايد.
وجاء هدف الفوز عبر الأرجنتيني كاكو في الدقيقة 83، ليمنح العين ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف شباب الأهلي المتصدر، ما يعزز فرصه في صراع القمة قبل الجولات الحاسمة.

حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير بالدوري القطري

اختير حمدي فتحي لاعب منتخب مصر ونادي الوكرة في التشكيل المثالي للجولة الـ15 بالدوري القطري من قبل صحيفة ستاد الدوحة وشبكة SofaScore بعد أن خطف هدف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أمام الأهلي لتنتهي المباراة 3-2.
وسجل أيوب عسل ولوكاس مينديز أهداف الوكرة، بينما سجل للأهلي أحمد رياض وسيكو يانسان، في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة طوال مجرياتها.

أكرم توفيق يساهم في فوز الشمال

شارك أكرم توفيق لاعب منتخب مصر في فوز فريق الشمال على العربي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري القطري.

افتتح أوميد إبراهيمي التسجيل للشمال من ركلة جزاء في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل العربي عن طريق إيكامبي في الدقيقة 67 ثم سجل آدم وناس هدف الفوز للشمال في الدقيقة 86، ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية، ويحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

أحمد حجازي يحافظ على نظافة شباك نيوم

قاد أحمد حجازي فريقه نيوم للفوز على الرياض بهدف دون رد ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي أُقيمت على استاد الملك خالد الرياضية بتبوك.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف الفوز في الدقيقة 55، ليصل نيوم إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بعد أداء دفاعي متميز تحت قيادة حجازي في قلب الدفاع.

لاعبو مصر المحترفون رامي ربيعة حمدي فتحي أكرم توفيق أحمد حجازي

جانب من الندوات للواعظات

واعظات الأوقاف يواصلن جهودهن في التوعية الدينية للسيدات استعدادًا لرمضان

دعاء يغفر جميع الذنوب

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا.. واظب عليه يوميا

واعظات الأوقاف يشاركن في دعم المرأة المعنَّفة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

واعظات الأوقاف يشاركن في دعم المرأة المعنَّفة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

