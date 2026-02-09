أهداف حاسمة وتألق دفاعي.. المحترفون المصريون يفرضون أنفسهم في الخليج

فرض لاعبو مصر المحترفون حضورهم بقوة في ملاعب الخليج خلال الأسبوع الجاري بعدما تألق كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأحمد حجازي مسجلين بصمة فنية واضحة مع أنديتهم، ومؤكدين القيمة الكبيرة للاعب المصري في الدوريات الخليجية.

رامي ربيعة يزين تشكيل الجولة بالدوري الإماراتي

تواجد رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر ونادي العين الإماراتي في التشكيل المثالي للجولة الـ15 من الدوري الإماراتي وفق شبكة SofaScore، بعد الأداء اللافت أمام الجزيرة في مباراة انتهت بفوز العين 1-0 على ملعب محمد بن زايد.

وجاء هدف الفوز عبر الأرجنتيني كاكو في الدقيقة 83، ليمنح العين ثلاث نقاط مهمة رفعت رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف شباب الأهلي المتصدر، ما يعزز فرصه في صراع القمة قبل الجولات الحاسمة.

حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز مثير بالدوري القطري

اختير حمدي فتحي لاعب منتخب مصر ونادي الوكرة في التشكيل المثالي للجولة الـ15 بالدوري القطري من قبل صحيفة ستاد الدوحة وشبكة SofaScore بعد أن خطف هدف الفوز لصالح فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أمام الأهلي لتنتهي المباراة 3-2.

وسجل أيوب عسل ولوكاس مينديز أهداف الوكرة، بينما سجل للأهلي أحمد رياض وسيكو يانسان، في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة طوال مجرياتها.

أكرم توفيق يساهم في فوز الشمال

شارك أكرم توفيق لاعب منتخب مصر في فوز فريق الشمال على العربي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري القطري.

افتتح أوميد إبراهيمي التسجيل للشمال من ركلة جزاء في الدقيقة 28 قبل أن يتعادل العربي عن طريق إيكامبي في الدقيقة 67 ثم سجل آدم وناس هدف الفوز للشمال في الدقيقة 86، ليحصد الفريق ثلاث نقاط غالية، ويحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

أحمد حجازي يحافظ على نظافة شباك نيوم

قاد أحمد حجازي فريقه نيوم للفوز على الرياض بهدف دون رد ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي أُقيمت على استاد الملك خالد الرياضية بتبوك.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف الفوز في الدقيقة 55، ليصل نيوم إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بعد أداء دفاعي متميز تحت قيادة حجازي في قلب الدفاع.