عبد الغني الحايس: استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات الوحدات الأساسية بحزب العدل

صرّح عبد الغني الحايس رئيس اللجنة العليا لانتخابات حزب العدل، بأن انتخابات الوحدات الأساسية للحزب تُجرى على مستوى 68 قسم شرطة، بما تشمل 68 مركزًا ومدينة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار استكمال بناء الهياكل التنظيمية للحزب وتعزيز المشاركة الداخلية.

وأوضح الحايس أن العملية الانتخابية تُجرى في عدد من المدن والمراكز، من بينها نصر النوبة وإدفو وسفاجا وأبنوب ومركز الدلنجات و ١٠ أمانات أساسية في محافظة القاهرة و٥ أمانات أساسية في محافظة الجيزة ، إضافة إلى إجراء الانتخابات في ٦ امانات أساسية بمحافظة الغربية.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالحزب إلى أن عدد المشاركين في متابعة وتنظيم العملية الانتخابية علي مستوي الامانات الأساسية يتجاوز أربعين عضوا من أعضاء الحزب .

وأضاف الحايس أن اللجنة العليا للانتخابات دخلت يومها الثاني في تلقي طلبات الترشح.

وأكد أن اللجنة مستمرة في استقبال استمارات الترشح على مستوى مناديب الأمانات الأساسية لعضوية المؤتمر العام للحزب حتى يوم 12 من الشهر الحالي، مشددًا على أن العملية الانتخابية تسير وفق قواعد تنظيمية واضحة تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.