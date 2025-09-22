قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ننشر صورة كلب عصام الحضري بعد نهش سيدة على شاطئ بالعلمين

ندى سويفى

حصل "صدى البلد" على صورة كلب الكابتن عصام الحضري بعد نهش مهندسة على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين. 

حررت مهندسة محضرا ضد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وزوجته تتهمهما بتسبب كلب عضان الحضري في نهشها وإصابتها بعدة إصابات على شاطيء قرية سياحية بمدينة العلمين. 

تضمن المحضر الذي حرره المستشار أحمد المختار المحامي بقسم شرطة العلمين تفاصيل تعرض المهندسة الضحية لعقر من كلب شرس ملك الكابتن عصام الحضري، وذكر المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين أنه أثناء تواجد الضحية على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين تصادف تواجد زوجة الكابتن عصام الحضري التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلب ضخم من نوع شرس وفجأة فك الكلب من بين يديها دون انتابهها. 

وذكرت المهندسة الضحية في محضر الشرطة أنها حاولت تنبيه زوجة عصام الحضري بتركها لحزام الكلب هشية إيذائه أحد رواد الشاطئ إلا أن زوجة الحضري لم تستجب لها ليهاجم الكلب المهندسة بشكل مفاجئ ويصيبها بعقر في يديها وأنحاء متفرقة من جسدها. 

وقالت الشاكية أنها شاهدت عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه من عليها بعدما أصيبت بعدة إصابات وتم نقلها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة جروحها وفور انهاءها المصل والتئام جروحها إلى حد ما توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين متهمة فيه الكابتن عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من الكلب ملكهما. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

