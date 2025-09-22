كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

حررت مهندسة محضرا ضد الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق وزوجته تتهمهما بتسبب كلب عصام الحضري في نهشها وإصابتها بعدة إصابات على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين.

وتضمن المحضر الذي حرره المستشار أحمد المختار المحامي بقسم شرطة العلمين تفاصيل تعرض المهندسة الضحية لعقر من كلب شرس ملك الكابتن عصام الحضري، وذكر المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين أنه أثناء تواجد الضحية على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين تصادف تواجد زوجة الكابتن عصام الحضري التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلب ضخم من نوع شرس وفجأة فك الكلب من بين يديها دون انتباهها.

ذكرت المهندسة الضحية في محضر الشرطة أنها حاولت تنبيه زوجة عصام الحضري بتركها لحزام الكلب خشية إيذائه أحد رواد الشاطئ إلا أن زوجة الحضري لم تستجب لها ليهاجم الكلب المهندسة بشكل مفاجئ ويصيبها بعقر في يديها وأنحاء متفرقة من جسدها.

وقالت الشاكية إنها شاهدت الكابتن عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه من عليها بعدما أصيبت بعدة إصابات وتم نقلها على إثرها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة جروحها وفور إنهاءها المصل والتئام جروحها إلى حد ما توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين متهمة فيه الكابتن عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من الكلب ملكهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.