الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
رياضة

عصام الحضري: أرفض ابتعاد الخطيب عن الأهلي وأطالبه بالترشح من جديد

منار نور

عبّر عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، عن رفضه لفكرة ابتعاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن المشهد الإداري في القلعة الحمراء، بعد إعلان اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة.

وقال الحضري، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورتس»، إن الخطيب قدّم الكثير للنادي الأهلي، وحقق إنجازات كبيرة خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أن الجماهير اعتادت على وجوده في هذا المنصب القيادي.

وأضاف: "من وجهة نظري، الكابتن الخطيب لا يجب أن يبتعد عن الأهلي. إذا كان يسمعني الآن، أرجوه أن يتراجع عن قراره، ويخوض الانتخابات المقبلة، لأنه لا يزال قادرًا على تقديم المزيد للنادي".


 


 

