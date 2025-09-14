عصام الحضري: أرفض ابتعاد الخطيب عن الأهلي وأطالبه بالترشح من جديد

عبّر عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، عن رفضه لفكرة ابتعاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن المشهد الإداري في القلعة الحمراء، بعد إعلان اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة.

وقال الحضري، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» عبر قناة «أون سبورتس»، إن الخطيب قدّم الكثير للنادي الأهلي، وحقق إنجازات كبيرة خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أن الجماهير اعتادت على وجوده في هذا المنصب القيادي.

وأضاف: "من وجهة نظري، الكابتن الخطيب لا يجب أن يبتعد عن الأهلي. إذا كان يسمعني الآن، أرجوه أن يتراجع عن قراره، ويخوض الانتخابات المقبلة، لأنه لا يزال قادرًا على تقديم المزيد للنادي".







