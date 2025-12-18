رسميا.. سعر الدولار في مصر يوم الخميس 18-12-2025

شهدت أسعار الدولار ارتفاعا في مصر خلال تعاملات أمس، وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، الأهلي المتحد) حوالي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي الأفريقي، أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC، بنك الشركة المصرفية، الأهلي الكويتي) نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، المصرف العربي، الإسكندرية، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، نكست، قطر الوطني، التعمير والإسكان) نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قناة السويس، أبوظبي التجاري، البركة) لنحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، العقاري المصري العربي) حوالي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإمارات دبي الوطني، القاهرة) نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك تنمية الصادرات لنحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

47.57 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.50 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

47.58 جنيه.