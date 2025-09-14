الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته

علق مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على اعتذار محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، عن الترشح لانتخابات النادي المقبلة.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»:

"احنا اتعودنا في الأهلي إن فيه مبادئ، ومن ضمنها لما نشوف حاجة غلط منسكتش عليها. أومال علمتوهالنا ليه؟ إحنا كان عندنا رئيس نادي، لما رئيس الجمهورية نزل من الطيارة بعت مدير عام النادي يستقبله."

وأضاف: "احنا كان عندنا رئيس نادي مش عايز حاجة من حد، راجل عفيف، ممكن يكون عنده أخطاء، لكن لما نذكر حسناته، نؤكد إنه راجل عفيف ومبيطلبش حاجة من حد وبيحب النادي الأهلي. عشان كده، صالح سليم اتعمله تمثال جوه النادي، وكان بيترك النادي 7 شهور لحسن حمدي، وباقي مجلس الإدارة يدير."

وتابع: "ده اللي عيشناه واللي حسام غالي بيتكلم عنه. محدش يقدر يتكلم على محمود الخطيب، أحد أساطير كرة القدم المصرية، اللي أعطى للنادي الأهلي كلاعب وعضو مجلس إدارة ونائب رئيس ورئيس نادي."

واستكمل: "النادي الأهلي لا يقف عند صالح سليم، ولا مختار التتش، ولا حسن حمدي، ولا عند أي شخص. النادي الأهلي ماشي بولاده، النادي الأهلي هو النادي الأهلي، عمره ما يقف على حد."

وأشار عبدالغني إلى أن "النادي الأهلي، كما هو نادي القرن ونادي البطولات، سيظل مخلدًا. لما الخطيب يقول إنه مش هيترشح بسبب ظروفه الصحية، إيه الدوشة دي! الكابتن الخطيب مبيدورش على منصب، الراجل قال إنه تعبان ومش هيقدر يكمل، ومفيش إنجاز عمله هيتنسي."

وتابع: "طلعوني بقى أبولهب وأقول أي كلام، أنا بقول الحقائق. اتعلمت ده من مبادئ الأهلي، أنا شوفت الأهلي بيقف لعيبة كبار عشان مطاولتهم على النادي."

وأتم مجدي عبدالغني: "الخطيب قال إنه تعبان ومحتاج راحة، وإنتوا عايزينه يكون موجود؟ يبقى إنتوا تديروا من وراه."