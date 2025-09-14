سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، في برنامج "الكورة مع فايق": "صدمة مجلس الإدارة ورفضهم لبيان الخطيب بالابتعاد كانا سببًا في تأخر إعلان البيان ومحاولات لإثنائه عن قراره، وفي النهاية جاء الامتثال لرغبة الخطيب".

من جانبه، كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، قدّم استقالته إلى الكابتن محمود الخطيب في نهاية شهر مايو الماضي، إلا أن الخطيب تحدث معه وأقنعه بالاستمرار حتى نهاية فترة المجلس.

وأضاف الغندور، عبر برنامج "ستاد المحور"، أن سراج الدين أكد لمحمود الخطيب أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة بسبب انشغاله الكبير في حياته العملية، وأنه لن يتمكن من تقديم ما قدّمه خلال السنوات الثماني التي قضاها داخل المجلس.