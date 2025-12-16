سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى

طمأنت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها على حالتها الصحية بعد انتشار شائعة وجودها في المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشرت شيرين عبر خاصية الاستوري قائلة: جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي أنا بخير الحمد لله وفي بيتي وكل الكلام اللي بيتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحية كلام غير صحيح وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات السخيفة.

وانتشرت خلال الساعات القليلة صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب داخل المستشفى ما تسبب فى حالة من الجدل الواسع وقلق الجمهور عليها.

وتبين من الصورة أنها غير حقيقية وأن الصورة تم تنفيذها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وشيرين عبد الوهاب بحالة صحية جيدة ولم يصبها أى مكروه.

وقبل يومين، أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا لكشف تفاصيل أزمة المنتج محمد الشاعر.

وجاء في البيان: إزاء ما جاء في البيان الصادر من محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام:

أولًا: إن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به من قريب أو بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن طرفًا في هذا العقد مطلقًا. وقد تبيّن أن التوقيع جرى عن طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسميًا، وتم إخطار شقيقها بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات.