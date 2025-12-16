قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذا بيست.. جماهير زاخو العراقي تفوز بجائزة FIFA للمشجعين
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

 أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 55.73 نقطة بما نسبته 0.62% ليصل إلى مستوى 8965.23 نقطة، إذ جرى تداول نحو 354 مليون سهم عبر 22 ألفا و318 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 102.2 مليون دينار كويتي.


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 14.22 نقطة، بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 8272.07 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 176 مليون سهم من خلال 11 ألفا و825 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 32.6 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 68.63 نقطة بما نسبته 0.71% ليصل إلى مستوى 9580.20 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 177 مليون سهم عبر 10 آلاف و493 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 69.6 مليون دينار كويتي.


كذلك تراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 35.48 نقطة بما نسبته 0.41% ليصل إلى مستوى 8565.34 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 104 ملايين سهم عبر 6374 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 18.5 مليون دينار كويتي.
 

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

