بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 55.73 نقطة بما نسبته 0.62% ليصل إلى مستوى 8965.23 نقطة، إذ جرى تداول نحو 354 مليون سهم عبر 22 ألفا و318 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 102.2 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 14.22 نقطة، بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 8272.07 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 176 مليون سهم من خلال 11 ألفا و825 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 32.6 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 68.63 نقطة بما نسبته 0.71% ليصل إلى مستوى 9580.20 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 177 مليون سهم عبر 10 آلاف و493 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 69.6 مليون دينار كويتي.



كذلك تراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 35.48 نقطة بما نسبته 0.41% ليصل إلى مستوى 8565.34 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 104 ملايين سهم عبر 6374 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 18.5 مليون دينار كويتي.

