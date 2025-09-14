قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريهام سعيد تكشف موقفها الثابت من قضية «كروان مشاكل»: لن أتنازل عن كرامتي ..وهصلي استخارة
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح
الكل يحترم قراره | مجدي عبدالغني: «الخطيب» أسطورة الأهلي ومفيش منصب أهم من صحته
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي

الخطيب
الخطيب
علا محمد

يرى جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو الوحيد القادر على اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة له في المرحلة الحالية، خاصةً أن الجانب الصحي مهم للغاية لأي شخص.

وقال جمال عبدالحميد، خلال برنامج "بلس 90" على شاشة قناة النهار الفضائية: "مجالس الإدارة تحتاج إلى توليفة خاصة، وكرة القدم تساهم في هدوء الأوضاع داخل الأندية بكل تأكيد. بعض نجوم الكرة لم ينجحوا في الإدارة، وكذلك في التدريب أيضًا. هذا الملف شائك للغاية، ويتطلب سمات معينة لمن يترشح أو يتواجد في أي مجلس."

وأضاف: "يجب منح الفرص للكوادر الشابة. وحازم إمام، لو خاض انتخابات الزمالك على منصب الرئيس، سوف أقوم بالتصويت لصالحه."

وتابع: "يانيك فيريرا اختار التشكيل الأفضل لخوض المباراة، وقدم اللاعبون مستوى مميزًا للغاية، والزمالك كان يريد تحقيق المكسب ليقدم الاعتذار عن نتيجة اللقاء السابق. ولا أريد أن يكون الحكم على المدرب بحسب نتيجة المباراة."

واختتم قائلاً: "فيريرا جاء لتولي تدريب الزمالك، وهو بصدد صنع فريق جديد بعد رحيل واعتزال بعض العناصر، والتوليفة تحتاج إلى وقت حتى يستقر على التشكيل الأنسب. وبنسبة 90%، تشكيل لقاء الزمالك أمام المصري هو الذي سيخوض المباريات المقبلة في الدوري المصري."

وأضاف: "المصري كان يهاجم الزمالك أيضًا، وأتيحت له عدة فرص للتسجيل، لكن رغبة الزمالك كانت أكبر من أجل تحقيق الانتصار."

جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يانيك فيريرا الزمالك الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

ترشيحاتنا

ناهد رشدي

عانت من المرض وتوفيت يوم ميلادها.. ما لا تعرفه عن ناهد رشدي في ذكري ميلادها ووفاتها

الفنانة عزة لبيب و الفنانة الرحله ناهد رشدي

عزة لبيب: فقدنا إنسانة عظيمة.. ناهد رشدي ستظل في قلوبنا

ملتقي اولادنا

53 دولة وتكريم 8 شخصيات.. تفاصيل الدورة التاسعة من «ملتقى أولادنا» قبل انطلاقة

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد