منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي

يرى جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو الوحيد القادر على اتخاذ القرار الأفضل بالنسبة له في المرحلة الحالية، خاصةً أن الجانب الصحي مهم للغاية لأي شخص.

وقال جمال عبدالحميد، خلال برنامج "بلس 90" على شاشة قناة النهار الفضائية: "مجالس الإدارة تحتاج إلى توليفة خاصة، وكرة القدم تساهم في هدوء الأوضاع داخل الأندية بكل تأكيد. بعض نجوم الكرة لم ينجحوا في الإدارة، وكذلك في التدريب أيضًا. هذا الملف شائك للغاية، ويتطلب سمات معينة لمن يترشح أو يتواجد في أي مجلس."

وأضاف: "يجب منح الفرص للكوادر الشابة. وحازم إمام، لو خاض انتخابات الزمالك على منصب الرئيس، سوف أقوم بالتصويت لصالحه."

وتابع: "يانيك فيريرا اختار التشكيل الأفضل لخوض المباراة، وقدم اللاعبون مستوى مميزًا للغاية، والزمالك كان يريد تحقيق المكسب ليقدم الاعتذار عن نتيجة اللقاء السابق. ولا أريد أن يكون الحكم على المدرب بحسب نتيجة المباراة."

واختتم قائلاً: "فيريرا جاء لتولي تدريب الزمالك، وهو بصدد صنع فريق جديد بعد رحيل واعتزال بعض العناصر، والتوليفة تحتاج إلى وقت حتى يستقر على التشكيل الأنسب. وبنسبة 90%، تشكيل لقاء الزمالك أمام المصري هو الذي سيخوض المباريات المقبلة في الدوري المصري."

وأضاف: "المصري كان يهاجم الزمالك أيضًا، وأتيحت له عدة فرص للتسجيل، لكن رغبة الزمالك كانت أكبر من أجل تحقيق الانتصار."