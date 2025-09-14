مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات مصطفى عبده نجم الأهلي السابق التي يوجه من خلالها رساله للخطيب وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال مصطفى عبده للخطيب: "يا بيبو كلنا معاك وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها ولازم تيجي الجمعية العمومية يوم الجمعة لأنك لو مجتش ناس كتير مش هتيجي".

وكشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، تقدم باستقالته إلى الكابتن محمود الخطيب في نهاية شهر مايو الماضي، إلا أن الخطيب تحدث معه وأقنعه بالاستمرار حتى نهاية فترة المجلس.

وأضاف الغندور، عبر برنامج "ستاد المحور"، أن سراج الدين أكد لمحمود الخطيب أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة بسبب انشغاله الكبير في حياته العملية، وأنه لن يتمكن من تقديم ما قدّمه خلال السنوات الثماني التي قضاها داخل المجلس.

وتابع: بعد طلب محمود الخطيب إعفاءه من الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية بسبب مرضه، تقدّم محمد سراج الدين باستقالته من جديد.