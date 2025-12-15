شاركت الفنانه نجلاء بدر جمهورها منشورا غامض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت نجلاء بدر:ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئا.

وكانت قد أشادت الفنانة نجلاء بدر، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيلم السلم والثعبان 2.

وقالت نجلاء بدر: حالة تشبع روحاني و سعادة و إرتياح و وقت ممتع فيلم السلم و التعبان لعب عيال ضحكت و بكيت و فكرت و زعلت وفرحت.

وتابعت نجلاء بدر: والله زمان يا طارق وحشتني الحته دي معاك عن طارق العريان بتكلم.. مبروك موسى عيسى .. مبروووك عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين،ماجد المصري ، سوسن بدر،فدوى عابد ،حاتم صلاح ،هبة عبدالعزيز ، آية سليم، عمرو وهبة، سيناريو و حوار أحمد حسن