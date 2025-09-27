نجلاء بدر : مهما كانت عيوبنا إحنا أجدع شعب

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها بمجموعة من التعليقات التي تلخص مشاعرها هذا الشهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت نجلاء بدر، أنها سعيدة للغاية لكل من المخرجة إيناس الدغيدي والفنانة رانيا يوسف بينما أعربت عن حزنها الشديد لخبر قرار استقالة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

وأضافت نجلاء بدر أن مصر ستظل أم الدنيا وخير جنود الأرض، مؤكدة أن أي شخص يحاول النيل منها لن ينجح، وقالت مهما كانت عيوبنا بس إحنا أجدع شعب وانتقدت تصدير صورة مشوهة عن مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرته فعلًا مقصودًا لتشويه سمعتها.