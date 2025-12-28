محلل رياضي: منتخب مصر سيطر تكتيكيًا وأغلق كل مفاتيح لعب جنوب أفريقيا

أكد هشام كمال، المحلل الرياضي، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام جنوب أفريقيا، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء من الناحية التكتيكية، مشيرًا إلى أن الفراعنة حرموا المنافس من تشكيل أي خطورة حقيقية على المرمى.

وأوضح كمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر ظهر بشكل منظم، خاصة في تأمين خطي الوسط والدفاع، سواء في الحالة الدفاعية أو أثناء التحول للهجوم على مرمى المنافس، وهو ما انعكس على أفضلية مصر في أغلب فترات المباراة.

وأضاف المحلل الرياضي أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أدار اللقاء بأفضل طريقة ممكنة أمام منافس قوي، ونجح في تقليص خطورة جنوب أفريقيا بشكل واضح، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا الأفضل على جميع المستويات.

وتطرق هشام كمال إلى واقعة طرد محمد هاني، موضحًا أن البطاقة الحمراء جاءت بعد هدف منتخب مصر الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء أُثير حولها الكثير من الجدل، معتبرًا أن حكم المباراة أصبح متحفزًا ضد المنتخب المصري عقب هذه اللقطة.

وأشار إلى أن الحكم، بعد ركلة الجزاء، تعامل بصرامة زائدة مع لاعبي مصر، وهو ما ظهر في احتساب بطاقة حمراء لمحمد هاني مع أول تدخل، خاصة أن اللاعب كان قد حصل على إنذار سابق.

وانتقد المحلل الرياضي تصرف محمد هاني في اللعبة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك خبرات دولية كبيرة، ولا يُعد لاعبًا صغيرًا حتى يقع في خطأ غير مؤثر يكلفه الطرد، لا سيما أن الكرة كانت في منتصف الملعب ولم تشكل خطورة حقيقية تستدعي التدخل بتلك الطريقة.