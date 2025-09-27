نجلاء بدر: فرحانة لزواج ايناس الدغيدي ورانيا يوسف وحزينة على استقاله أشرف زكي

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها الكبيرة بزواج كل من المخرجة إيناس الدغيدي و الفنانة رانيا يوسف مؤخراً

كتبت نجلاء بدر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" فرحانة من قلبي لزواج رانيا يوسف و إيناس الدغيدي و زعلانة جدا من خبر استقاله دكتور أشرف زكي من نقابة المهن التمثيلية



يذكر أن أعلنت الفنانة رانيا يوسف ارتباطها رسميًا بالمخرج أحمد جمال، بعد ظهورهما سويًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، حيث لفتا الأنظار بوصولهما متشابكي الأيدي، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين الحضور.

يأتي هذا الإعلان ليضع حدًا للتكهنات التي ترددت مؤخرًا حول طبيعة العلاقة بينهما.

وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، فيما تلقى الثنائي موجة من التهاني من أصدقائهما داخل الوسط الفني وخارجه، مؤكدين أن ارتباطهما يعكس علاقة قوية بدأت تترجم إلى ارتباط رسمي.