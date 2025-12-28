حالة غير طبيعية .. إلغاء 10 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة

أفادت بيانات صادرة عن خدمة تتبع الرحلات الجوية "FlightAware" بأن عدد الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة تجاوز 10 آلاف رحلة، على خلفية تساقط كثيف للثلوج.

وفقًا للبيانات، وحتى الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، بلغ عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة وإلى البلاد ومنها 999 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى 9,010 رحلات.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بعض مناطق مدينة نيويورك شهدت تساقط أكثر من 15 سنتيمترًا من الثلوج، فيما وصلت الكميات إلى نحو 25 سنتيمترًا في مناطق من ولاية نيويورك.



