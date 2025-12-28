قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لافروف: لا نرى أي رغبة حقيقية لدى زيلينسكي وأوروبا للتفاوض

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو لا ترى أي مؤشرات على وجود رغبة حقيقية لدى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين للدخول في مفاوضات بنّاءة تهدف إلى تسوية النزاع.

وصرّح لافروف قائلًا: «نلاحظ أن نظام زيلينسكي وداعميه ورعاته الأوروبيين لا يُظهرون أي استعداد لإجراء مفاوضات بنّاءة».

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن سلطات كييف، بحسب وصفه، تمارس ترهيبًا ضد المدنيين، وتنفذ عمليات تخريب تستهدف البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية.

وتأتي تصريحات لافروف في سياق موقف روسي متكرر يشكك في نوايا القيادة الأوكرانية بشأن المسار التفاوضي، وسط استمرار العمليات العسكرية والتوتر السياسي بين موسكو وكييف.

وفي السياق ذاته، كان روديون ميروشنيك، سفير وزارة الخارجية الروسية المكلف بتوثيق ما تصفه موسكو بجرائم نظام كييف، قد أكد في وقت سابق أن زيلينسكي لا يسعى إلى تسوية للنزاع، معتبرًا أن أي اتفاق سلام قد يعني، من وجهة نظره، نهاية مستقبله السياسي.

