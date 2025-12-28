نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي لشن هجوم محتمل على إيران

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيطلب، خلال لقائه مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل.

ويتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، وسيلتقي الرئيس ترامب في فلوريدا.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن يقدم نتنياهو للرئيس ترامب أدلة على نجاح إيران في إحياء برنامجها للصواريخ البالستية.

وفي سياق متصل، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيل تدرك تزايد التهديد الإيراني، لكن التوقعات تشير إلى عدم نشوب صراع مع إيران في المستقبل القريب.

وأشارت القناة أيضًا إلى أن نتنياهو سيسعى خلال اللقاء مع ترامب للحصول على ضوء أخضر أمريكي للقيام بعمل عسكري في المستقبل القريب ضد حزب الله في لبنان.