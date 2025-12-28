زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل شمال بيرو

أفاد ‌المركز ​الألماني لأبحاث علوم الأرض ​اليوم الأحد بوقوع ​زلزال بقوة 5.8 درجة ‍على قياس ريختر بالقرب من ‌سواحل ‍شمال ‌بيرو.

وقال ‍المركز إن ‌الزلزال كان على ​عمق عشرة كيلومترات.

وقبلها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان عن أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب، السبت، منطقة تبعد نحو 32 كلم قبالة مدينة ييلان الساحلية، شمال شرقي جزيرة تايوان بالصين.

وأضافت أن الزلزال هز المباني في تايبيه ووقع على ‌عمق 73 كيلومترا.

وذكرت مصادر محلية أنه ‌لم ترد أنباء ‌حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار جسيمة جراء الزلزال.