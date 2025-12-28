قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
برلماني: هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مُماثلة لرأس الحكمة
نتنياهو يلتقي ترامب في فلوريدا.. صحف عبرية تكشف سعي إسرائيل لمنع إعادة إعمار غزة
حالة غير طبيعية .. إلغاء 10 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة| أخبار التوك شو
بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة
باولو: حسام حسن صنع حالة وروحًا جيدة داخل منتخب مصر.. وسنتوّج باللقب في هذه الحالة
ترامب يصدر توجيهًا سريًا لمُلاحقة كارتلات المخدرات في عرض البحر

محمد على

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأن توجيهًا سريًا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وزارة الدفاع «البنتاجون» تضمن أسماء 24 جماعة متورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مع تكليف الوزارة بالتحضير لشن ضربات في عرض البحر.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب وقّع في أغسطس 2025 توجيهًا سريًا يطلب من «البنتاجون» إعداد عمليات ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وينص على استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.

وبحسب التقرير، وجّه التوجيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسث بملاحقة السفن في المياه الدولية التي يُشتبه في نقلها مخدرات لصالح أي من الجماعات الأربع والعشرين المدرجة في القائمة، بما في ذلك جماعات من فنزويلا.

