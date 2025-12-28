ترامب يصدر توجيهًا سريًا لمُلاحقة كارتلات المخدرات في عرض البحر

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأن توجيهًا سريًا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وزارة الدفاع «البنتاجون» تضمن أسماء 24 جماعة متورطة في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مع تكليف الوزارة بالتحضير لشن ضربات في عرض البحر.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب وقّع في أغسطس 2025 توجيهًا سريًا يطلب من «البنتاجون» إعداد عمليات ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، وينص على استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية.

وبحسب التقرير، وجّه التوجيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسث بملاحقة السفن في المياه الدولية التي يُشتبه في نقلها مخدرات لصالح أي من الجماعات الأربع والعشرين المدرجة في القائمة، بما في ذلك جماعات من فنزويلا.