طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

أعلنت هيئةالأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد سيكون مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس الغد

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد سيكون به شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.



وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتابعت: تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 10

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 11

نخل 17 05

كاترين 11 01

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 18 08

سيوة 19 05

رأس غارب 21 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18