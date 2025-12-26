قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون الخليجي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يهدد استقرار القرن الأفريقي
محمد صلاح: الثلاث نقاط الأهم وتأهلنا المبكر خطوة مهمة في مشوار البطولة
الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

طقس الأسبوع المقبل وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقع أن يكون طقس بارد، مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر ومائلاً للدفء نهارًا مع برودة شديدة ليلًا.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 11 و12 درجة، مضيفة أن المدن الجديدة تسجل 8 درجات فقط خلال الليل والصباح الباكر.

أوضحت غانم أن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيزيد من الشعور بهذا الانخفاض.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن طقس السبت يتوقع أن يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مؤكدة وجود نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

وأكدت غانم، أن الأجواء الشتوية ستستمر مع ضرورة الحذر من البرودة الشديدة خلال اليل والساعات المبكرة من الصباح.

الأرصاد طقس طقس الأسبوع

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

الهلال الاحمر

بمشاركة 60 ألف متسابق.. فرق طوارئ الهلال الأحمر تنتشر للتأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

جانب من الفاعليات

قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة تحتضن فعاليات شهر التطوع للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

نقابة الصحفيين

التنمية المحلية تعتذر لـ هبة صبيح.. والحريات تطالب محافظة بورسعيد بمحاسبة المتجاوزين

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

