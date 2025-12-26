آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

طقس الأسبوع المقبل وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقع أن يكون طقس بارد، مع نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر ومائلاً للدفء نهارًا مع برودة شديدة ليلًا.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 11 و12 درجة، مضيفة أن المدن الجديدة تسجل 8 درجات فقط خلال الليل والصباح الباكر.

أوضحت غانم أن الأسبوع المقبل سيشهد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيزيد من الشعور بهذا الانخفاض.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن طقس السبت يتوقع أن يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مؤكدة وجود نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء.

وأكدت غانم، أن الأجواء الشتوية ستستمر مع ضرورة الحذر من البرودة الشديدة خلال اليل والساعات المبكرة من الصباح.