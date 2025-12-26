تشكيل مباراة زامبيا وجزر القمر بأمم إفريقيا

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي زامبيا وجزر القمر، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
وجاء تشكيل زامبيا كالتالي:
حراسة المرمى: موانزا.
خط الدفاع: موسوندا – تشاندا – ساكالا – باندا.
خط الوسط: ساكالا – تيمبو – باندا.
خط الهجوم: سيمكوندا – داكا – كانجوا.
فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي:
حراسة المرمى: باندور.
خط الدفاع: عبد الحكيم عبدالله – تويبيبو – صويلحي – بن بورا.
خط الوسط: باكاري – برهان – يوسف – ماوليدا.
خط الهجوم: ماشنجاما – رفيقي سعيد.