معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
رياضة

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

باسترون داكا
باسترون داكا
يارا أمين

شهدت مباراة زامبيا ومالي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حادثة مقلقة بعدما سقط باسترون داكا، مهاجم منتخب زامبيا، بشكل مروع أثناء احتفاله بالهدف القاتل في شباك منتخب مالي.

وعلّق الإعلامي محمد طارق أضا على الواقعة خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، معربًا عن قلقه الشديد من مثل هذه الاحتفالات، مؤكدًا أنها قد تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة اللاعبين، خاصة في ظل الحماس الزائد عقب تسجيل الأهداف الحاسمة.

وأضاف أضا: "أتمنى أن يتم منع هذه النوعية من الاحتفالات الخطرة، لأنها قد تتسبب في إصابات مؤثرة، وربما تهدد حياة اللاعبين".

كما شدد على ضرورة توعية اللاعبين بمخاطرها، حفاظًا على سلامة العناصر داخل الملاعب خلال البطولات الكبرى.

مباراة زامبيا ومالي كأس أمم أفريقيا 2025 باسترون داكا منتخب زامبيا

