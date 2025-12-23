محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

شهدت مباراة زامبيا ومالي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، حادثة مقلقة بعدما سقط باسترون داكا، مهاجم منتخب زامبيا، بشكل مروع أثناء احتفاله بالهدف القاتل في شباك منتخب مالي.

وعلّق الإعلامي محمد طارق أضا على الواقعة خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، معربًا عن قلقه الشديد من مثل هذه الاحتفالات، مؤكدًا أنها قد تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة اللاعبين، خاصة في ظل الحماس الزائد عقب تسجيل الأهداف الحاسمة.

وأضاف أضا: "أتمنى أن يتم منع هذه النوعية من الاحتفالات الخطرة، لأنها قد تتسبب في إصابات مؤثرة، وربما تهدد حياة اللاعبين".

كما شدد على ضرورة توعية اللاعبين بمخاطرها، حفاظًا على سلامة العناصر داخل الملاعب خلال البطولات الكبرى.