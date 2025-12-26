قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم بالفوز على جنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يقود حملة إشغالات مسائية.. محافظ الغربية يواصل جولاته المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع الطنطاوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الشوارع الحيوية بمدينة طنطا، وعلى رأسها شوارع محب وسعيد والكورنيش، وذلك مساء اليوم الخميس عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد كثافات مرورية وزحامًا ملحوظًا نتيجة زيادة الحركة التجارية وإقبال المواطنين، حيث تُعد هذه الشوارع من أهم الشرايين المرورية المؤثرة في حركة المواطنين والسيولة المرورية اليومية، وذلك لمتابعة تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على استعادة الانضباط الكامل بالشارع الطنطاوي وإعادة الوجه الحضاري لكافة مدن ومراكز المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على حقهم في شارع منظم وآمن، مؤكدًا أن شوارع محب وسعيد والكورنيش تمثل محاور رئيسية للحركة التجارية والمرورية بمدينة طنطا، ويجب أن تظل مفتوحة بالكامل أمام المواطنين والسيارات، خاصة في أوقات الذروة، بما يحقق السيولة المرورية ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الجندي أن الحملات المكبرة نهج عمل مستمر يستهدف التعامل مع المشكلات ميدانيًا في توقيتات الذروة، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت كثيرًا في تطوير البنية التحتية والطرق، ولن يُسمح بإهدار هذه الجهود بسبب ممارسات خاطئة أو مخالفات تعطل حركة الشارع وتؤثر على حياة المواطنين اليومية.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة الأولويات، موضحًا أن استعادة الانضباط منظومة متكاملة تشمل تنظيم الحركة، ورفع كفاءة الشوارع، وتحسين الصورة البصرية للمدينة، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بمحافظة الغربية ومكانتها، ويُسهم في خلق بيئة حضارية آمنة تشجع على الحركة والتجارة والاستثمار.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة اليومية وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع تكثيف الحملات المفاجئة في مختلف الشوارع الحيوية، خاصة خلال فترات الزحام، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين، مع الاستمرار في التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

ردع المخالفين 

وتأتي هذه الجولات والحملات المكثفة ضمن خطة محافظة الغربية لإعادة الانضباط الكامل للشارع، وفرض سيادة القانون، وتحقيق الانسيابية المرورية، واستكمال جهود إعادة المظهر الحضاري لكافة أنحاء المحافظة، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين ويعكس صورة حضارية تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

