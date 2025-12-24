قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء
القاضي أحمد بنداري للناخبين: الشعب المصري لم يحدث أن خذل بلاده
كلاب مسمومة بجرعات مهدئة.. جمعية حقوق الحيوان بالإسكندرية تكشف كواليس مشاجرة السوري في المعمورة
أشرف زكي عن واقعة تصوير ريهام عبد الغفور: إحنا في بلد قانون.. واللي عمل كده هيتجاب
تشكيل الجابون أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يقود جولة ميدانية موسعة بحي أول وثان المحلة لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات.. ويوجه بتشديد الرقابة واستمرار الحملات اليومية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت لنحو ست ساعات متواصلة داخل نطاق حي أول وثان بمدينة المحلة الكبرى، شملت شوارع الجلاء وأبو دراع وسوق بسيسة وميدان الزراعة والمعهد الديني والساحة الشعبية ونعمان الأعصر والبيّارة وعزبة خضر وميدان الششتاوي وشارع الترعة ومنطقة المستعمرة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على إعادة الانضباط للشارع ورفع مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

وبدأ محافظ الغربية جولته بتفقد منطقة المستعمرة، لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الصرف وتسليك البالوعات ورفع التراكمات، موجّهًا باستمرار الدفع بالمعدات والأطقم الفنية وعدم مغادرة الموقع إلا بعد التأكد من استقرار الأوضاع بالكامل، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية قصوى، وأن المحافظة تتعامل معها بمنهج واضح يقوم على التحرك السريع والمعالجة الجذرية وليس الحلول المؤقتة.

حل مشكلات المواطنين 

وخلال جولته، حرص اللواء أشرف الجندي على التواجد الميداني المباشر وسط فرق العمل، حيث وجّه بدفع معدات النظافة وسيارات الكنس ورفع المخلفات، ووقف لمتابعة سير الأعمال لحظة بلحظة، مشددًا على رفع التراكمات أولًا بأول، ومؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن لا يمكن التفريط فيه، وأن الحفاظ على نظافة الشوارع وانضباطها مسؤولية لا تقبل التهاون.

تحرك تنفيذي 

وشدد محافظ الغربية على رفع جميع الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على حرم الطريق، موجّهًا إنذارات واضحة وحاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، مؤكدًا أن المظهر الحضاري لمدينة المحلة الكبرى خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة لن تسمح بعودة الفوضى أو العشوائية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حملات النظافة ورفع الإشغالات ستُنفذ بشكل يومي ومكثف بكافة مناطق المدينة، ولن تقتصر على مناطق بعينها أو توقيتات محددة، موضحًا أن التواجد الميداني المستمر هو الضمان الحقيقي لتحقيق الانضباط والحفاظ على ما يتم إنجازه.

رفع كفاءة رصف شوارع المحلة 

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية أعمال تطوير ورصف شارع الجلاء بطول نحو 1700 متر وبعرض متوسط 16 مترًا، باعتباره أحد الشرايين المرورية الرئيسية التي تربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ مرورًا بتقاطعات شارعي شكري القوتلي ومحب، ويخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين في ظل الكثافة السكانية والنشاط التجاري والصناعي الذي تتميز به المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع يُنفذ وفق خطة متكاملة تبدأ بإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قبل تنفيذ أعمال الرصف النهائي، بما يضمن الحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتفادي تكرار المشكلات مستقبلًا، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ الطبقة الرابطة بعدد من القطاعات، من بينها القطاع الممتد من تقاطع شارع شكري القوتلي حتى شارع محب، وكذلك قطاع أبو دراع حتى طريق دمرو، على أن يتم استكمال باقي القطاعات عقب الانتهاء من أعمال الإحلال.

وفي ختام جولته، عاد محافظ الغربية مرة أخرى إلى منطقة المستعمرة، لمتابعة ما تم تنفيذه على مدار اليوم والتأكد من استمرار أعمال سحب المياه وتسليك البالوعات، حيث أكد أن المعدات وفرق العمل تواصل جهودها بالمنطقة على مدار الأيام الماضية، في إطار خطة مستمرة تهدف إلى منع تكرار المشكلة وتحقيق استجابة حقيقية ومستدامة لمطالب المواطنين، بما يعكس نهج المحافظة القائم على تحويل الشكوى إلى إجراء، والإجراء إلى حل دائم.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري لمدينة المحلة الكبرى، مشددًا على أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يمثل الضمان الحقيقي للحفاظ على ما يتم إنجازه، وأن المحافظة ستواصل التواجد الميداني والعمل الجاد لتحقيق الانضباط الكامل وخدمة المواطن البسيط.

اخبار محافظة الغربية حل مشكلات المواطنين أعمال رصف الطرق رفع القمامة شوارع المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

السباح الراحل يوسف محمد

خلال ساعات.. إقالة ياسر إدريس من رئاسة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

آية سماحة تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمتها : ست كُمل

ياسمين عبدالعزيز

الله يرحمك يا محترم.. ياسمين عبدالعزيز تنعى محمد عبد الحميد

طارق الأمير

خالص العزاء لشقيقته ولأسرته.. رانيا فريد شوقي تنعى طارق الأمير

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد