بيطري الغربية: علاج 232 حيوان وماشية و1200طائر وصرف التحصينات والأدوية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة".

حملات بيطرية

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، واللواء ضياء الدين زيدان رئيس مركز ومدينة زفتى.

وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتورة نسرين عثمان مدير الإدارة البيطرية بمركز زفتى، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 232 حيوان وماشية ،و1200طائر وصرف التحصينات والأدوية.

ردع مخالفين

وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.