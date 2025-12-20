قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة حاسمة نحو اليورو الرقمي ونظام مدفوعات قوي
الطائفة الإنجيلية تؤكد رفضَها القاطع للربط بينها وبين «المسيحية الصهيونية»
وزير الأوقاف من أسيوط: التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية ترسخ للخطاب الديني الرشيد
محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة اللاعب السابق مع طليقته
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أمن الغربية يحرر 253 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

حملات مرورية بالغربية
حملات مرورية بالغربية
الغربية أحمد علي

نفذت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية 


كان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 253 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين وغرامات فورية 


كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  37 ألفا و510 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين قائدي المركبات والسيارات أمن الغربية تحرير محاضر مخالفات

