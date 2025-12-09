قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الغربية يحرر 258 مخالفة مرورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

نفذت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

توجيهات حملات مرورية 


كان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 258 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين 


كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  60 ألفا و45 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين قائدي المركبات والسيارات حملات مرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

توروب

تفاصيل الجلسة الثلاثية فى النادي الأهلي لمناقشة التعاقدات الجديدة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن والقنوات الناقلة فى كأس العرب

حسام حسن وطولان

بلال السيسي ينتقد حسام حسن: بيركز في الانتقادات أكثر من عمله الفني

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد