حقق أمنيتها.. محافظ الغربية يستجيب لشكوى «مُسنّة» ويوفّر لها كرسيًا متحركًا ومساعدات إنسانية|صور

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في أقل من أربع وعشرين ساعة، لشكوى سيدة مسنة استوقفته أثناء جولته المسائية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، وتحديدًا بميدان الششتاوي، حيث عبّرت عن احتياجها إلى كرسي متحرك يعينها على الحركة ويخفف عنها معاناة يومية أثقلت كاهلها، في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه المحافظة وحرصها الدائم على أن يكون المواطن في صدارة الأولويات.

توجيهات محافظ الغربية

وعلى الفور، وفر المحافظ كرسيًا متحركًا للسيدة، إلى جانب تقديم بطانية وكرتونة مواد غذائية دعمًا لها، في استجابة عاجلة تعكس المتابعة الدقيقة والاهتمام الحقيقي بأحوال المواطنين، خاصة كبار السن والحالات الإنسانية الأولى بالرعاية. ووجّه المحافظ إلى إيصال كافة المستلزمات إلى السيدة في مكانها وهي جالسة، بما يضمن راحتها ويحفظ كرامتها، في إطار الحرص على تقديم الخدمة للمواطن أينما كان ودون تحميله أي عناء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الاستجابة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأن مسؤولية المحافظ لا تقتصر على متابعة المشروعات والملفات الخدمية، بل تمتد لتشمل التواجد بين الناس والاستماع إليهم والتفاعل المباشر مع مشكلاتهم، قائلًا: «لن نترك مواطنًا يعاني، وأي شكوى تصلنا في الشارع أو من خلال القنوات الرسمية سيتم التعامل معها فورًا، فخدمة الإنسان واجب علينا جميعًا».

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تضع البُعد الإنساني في قلب العمل التنفيذي، مشددًا على أن سرعة التدخل في مثل هذه الحالات واجب أخلاقي قبل أن يكون إداريًا، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتعامل المباشر مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.