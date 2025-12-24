نقلة نوعية.. محافظ الغربية يفتتح عددا من الأقسام الطبية المطوّرة بمستشفى المحلة العام

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عددًا من الأقسام الطبية المطوّرة بمستشفى المحلة العام، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الرعاية الطبية، وإدخال البهجة على المرضى قبل نهاية العام، بما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتوفير خدمات تليق بأبناء الغربية. جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتور بهاء توفيق نقيب الاطباء .

توجيهات محافظ الغربية

افتتح المحافظ وحدة الجهاز الهضمي والمناظير المتطورة، والمقدمة بدعم من أحد البنوك الوطنية «بنك فيصل الإسلامي»، حيث تم تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية، وتضم مناظير تشخيصية وعلاجية علوية وسفلية تشمل منظارين للمعدة، ومنظارين للقولون، ومناظير للقنوات المرارية، إلى جانب افتتاح عيادة متخصصة للكشف وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بما يسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقليل قوائم الانتظار ورفع كفاءة التشخيص والعلاج داخل المستشفى.

دعم الأسر والعائلات

كما افتتح المحافظ وحدة السكتة الدماغية التي أُنشئت بالجهود الذاتية وبمشاركة مؤسسة المالكي الجزير ومجمع الفيل الطبي، وتضم 25 سريرًا مجهزًا بأحدث التجهيزات الطبية، تشمل أجهزة مونيتور متقدمة، وأجهزة تنفس صناعي، وتجهيزات متكاملة طبقًا لأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وإنقاذ الحالات الحرجة وتحسين نسب الشفاء.

وتفقد اللواء أشرف الجندي أقسام الاستقبال والطوارئ بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل، والتي شملت رفع كفاءة البنية التحتية، وتحديث غرف الأشعة، وتزويد الأقسام بتجهيزات طبية حديثة من أسِرّة وتجهيزات دعم حيوي، بما يحقق انسيابية الخدمة ويضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة. كما شملت الجولة افتتاح معمل التحاليل «التركيك السريع» الثابت، وتطوير قسم الأسنان وتجهيزه بأحدث الوحدات الطبية.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي لفتة وفاء وتقدير، تفقد محافظ الغربية قسم الأورام بالمستشفى، والذي تم إطلاق اسم الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى المحلة العام السابق، عليه تخليدًا لذكراه وتقديرًا لما قدمه من جهد وعطاء مخلص في خدمة المنظومة الصحية وأبناء المحافظة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التوقف مع المرضى ومرافقيهم، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، كما أولى اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير رعاية صحية متكاملة تحفظ كرامة الإنسان وتلبي احتياجاته دون تمييز.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن ما يشهده مستشفى المحلة العام من تطوير شامل يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة صحية حديثة، قائلًا: «نعمل على تطوير المستشفيات الحكومية بشكل متكامل، ليس فقط من حيث المباني والتجهيزات، ولكن أيضًا في مستوى الخدمة الطبية والإنسانية المقدمة للمواطن، وهدفنا أن يحصل كل مريض على خدمة تليق به داخل محافظته دون عناء».

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، أطلق محافظ الغربية مبادرة صحية متميزة تحت عنوان «ابتسامة بلا ألم»، تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة في مجال طب الأسنان لذوي الهمم بمختلف الأعمار، بالمجان وتحت تأثير التخدير الكلي، بما يشمل الكشف والعلاج والحشو والتدخلات الجراحية الكاملة، وذلك بمستشفيي المحلة العام وزفتى العام، دون تحميل الأسر أي أعباء مادية، تأكيدًا على التوجه الإنساني للدولة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تضع صحة الإنسان وكرامته في صدارة أولوياتها، وتسعى باستمرار لتوفير خدمات صحية متخصصة لذوي الهمم، موضحًا أن إتاحة علاج الأسنان تحت التخدير الكلي تمثل تدخلًا طبيًا بالغ الأهمية يخفف معاناة كبيرة عن الأسر، وموجهًا الشكر للأطقم الطبية وجميع الجهات المشاركة على ما يبذلونه من جهد وإخلاص.

ومن جانبه، صرّح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن المبادرة الصحية لذوي الهمم تُنفذ من خلال مديرية الشؤون الصحية بالغربية ممثلة في الإدارة العامة لطب الأسنان، موضحًا أنه سيتم استقبال الحالات بعيادات الأسنان لإجراء الكشف والتشخيص وتحديد مواعيد العمليات الجراحية، وذلك بعيادة الأسنان رقم (5) بمستشفى المحلة العام، مؤكدًا أن المديرية حريصة على تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن راحة المرضى وذويهم.