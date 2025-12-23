قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
محافظات

محافظ الغربية يستقبل الرئيس الجديد للمكتب القضائي لهيئة قضايا الدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار عزت عبد الحميد علي السحيمي، مدير المكتب القضائي لهيئة قضايا الدولة بالديوان العام، وذلك بمناسبة توليه مهام عمله الجديدة، بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني لمحافظة الغربية، وأعضاء هيئة المكتب القضائي، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات القضائية، وتقديرًا للدور الوطني المهم الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في حماية حقوق الدولة ودعم الأجهزة التنفيذية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، قدّم محافظ الغربية خالص التهنئة للمستشار عزت السحيمي، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدًا ثقته في خبراته القانونية وقدرته على مواصلة الجهود المبذولة داخل المكتب القضائي بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات القانونية لحسم الملفات والقضايا ذات الأولوية، وضمان حسن سير العمل داخل مختلف القطاعات.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي ملف سيادة القانون وحماية حقوق الدولة أهمية قصوى، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به مكتب قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الدولة ومساندة الأجهزة التنفيذية في مختلف القضايا والملفات القانونية، ومؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم اللازمة لتعزيز كفاءة العمل القانوني، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات، بما يرسخ مبادئ الانضباط والشفافية ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبه، أعرب المستشار عزت عبد الحميد علي السحيمي عن خالص شكره وتقديره للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على حفاوة الاستقبال وكرم الترحيب، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص المحافظة على دعم العمل القضائي وترسيخ التعاون المؤسسي مع هيئة قضايا الدولة، ومشيدًا بما لمسه من اهتمام بالغ من المحافظ بدور الجهات القانونية في حماية حقوق الدولة ودعم استقرار العمل التنفيذي، ومؤكدًا تطلعه إلى مرحلة جديدة من التنسيق المستمر والبنّاء بما يخدم الصالح العام ويحقق مصالح المحافظة والمواطنين.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

المنتخب الكاميروني

الكاميرون تبحث استعادة طريق البطولات بأمم أفريقيا

بيراميدز

معسكر خارجي لبيراميدز خلال فترة التوقف

منتخب نيجيريا

ترتيب مجموعة تونس في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

