محافظ الغربية يستقبل الرئيس الجديد للمكتب القضائي لهيئة قضايا الدولة

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار عزت عبد الحميد علي السحيمي، مدير المكتب القضائي لهيئة قضايا الدولة بالديوان العام، وذلك بمناسبة توليه مهام عمله الجديدة، بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني لمحافظة الغربية، وأعضاء هيئة المكتب القضائي، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات القضائية، وتقديرًا للدور الوطني المهم الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في حماية حقوق الدولة ودعم الأجهزة التنفيذية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، قدّم محافظ الغربية خالص التهنئة للمستشار عزت السحيمي، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدًا ثقته في خبراته القانونية وقدرته على مواصلة الجهود المبذولة داخل المكتب القضائي بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات القانونية لحسم الملفات والقضايا ذات الأولوية، وضمان حسن سير العمل داخل مختلف القطاعات.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي ملف سيادة القانون وحماية حقوق الدولة أهمية قصوى، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به مكتب قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الدولة ومساندة الأجهزة التنفيذية في مختلف القضايا والملفات القانونية، ومؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم اللازمة لتعزيز كفاءة العمل القانوني، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات، بما يرسخ مبادئ الانضباط والشفافية ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، أعرب المستشار عزت عبد الحميد علي السحيمي عن خالص شكره وتقديره للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على حفاوة الاستقبال وكرم الترحيب، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص المحافظة على دعم العمل القضائي وترسيخ التعاون المؤسسي مع هيئة قضايا الدولة، ومشيدًا بما لمسه من اهتمام بالغ من المحافظ بدور الجهات القانونية في حماية حقوق الدولة ودعم استقرار العمل التنفيذي، ومؤكدًا تطلعه إلى مرحلة جديدة من التنسيق المستمر والبنّاء بما يخدم الصالح العام ويحقق مصالح المحافظة والمواطنين.