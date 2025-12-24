محافظ الغربية يوجه بسرعة التحرك الميداني والاستجابة الفورية لـ شكاوى المواطنين

في أقل من 24 ساعة من رصد شكاوى المواطنين الواردة عبر تعليقات الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التحرك الميداني والاستجابة الفورية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل بالمحافظة، وفي هذا الإطار، نُفذت اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025 حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم بنطاق منطقة صندفا وشارع أبو الفضل بدائرة ثاني المحلة الكبرى، وذلك للتأكد من جودة الخبز والالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط عدد من المخالفات تمثلت في ضبط مخبز بمنطقة صندفا ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات، ومخبز آخر بنفس المنطقة ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 8 جرامات، إضافة إلى ضبط مخبز ثالث بمنطقة صندفا لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 7 جرامات، كما تم تحرير محضر لمخبز آخر بالمنطقة ذاتها لعدم وجود لوحة تشغيل قانونية. وفي شارع أبو الفضل، رصدت الحملة مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 7 جرامات بأحد المخابز.

وفي الجانب الصحي، قامت لجان الصحة بتحرير خمسة محاضر لنقص الاشتراطات الصحية داخل عدد من المخابز، إلى جانب خمسة محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، ليصل إجمالي المخالفات التي أسفرت عنها الحملة إلى 15 محضرًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها فورًا.

حملات رقابية

وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل مكثف ومفاجئ في مختلف المراكز والمدن، مشددًا على أن المحافظة تستجيب بشكل فوري لكل ما يُطرح من شكاوى وملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية، وأن صوت المواطن مسموع ومحل اهتمام دائم، تنفيذًا لرؤية واضحة تضع المواطن في صدارة الأولويات وتسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على أرض الواقع.