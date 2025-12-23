سرايا القدس تعلن تنفيذ عمليتين ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عمليتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضحت سرايا القدس في بيان اليوم الثلاثاء، أن كتيبة طوباس استهدفت جنودًا إسرائيليين بالرصاص خلال اقتحامهم المدينة من عدة محاور، ما أسفر عن تسجيل عدة إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

كما أعلنت كتيبة جنين التابعة للسرايا، أنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" أثناء اقتحامها بلدة السيلة الحارثية.

من جهتها، لم تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن بيانات رسمية حول عدد الإصابات أو حجم الأضرار، فيما تشهد مناطق الضفة الغربية توترًا متصاعدًا في أعقاب الحوادث الأخيرة.