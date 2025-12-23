قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يرشون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع بالضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
محمد على

قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلاً فلسطينياً في جنوب الضفة الغربية المحتلة ليلاً، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على أطفال وقتلوا أغناماً. 

يُعدّ هذا الهجوم الأحدث في سلسلة هجمات شنّها المستوطنون ضد الفلسطينيين في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على خمسة مستوطنين.

حطم المستوطنون بابًا ونافذةً من المنزل، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع في الداخل، ما أدى إلى نقل ثلاثة أطفال فلسطينيين دون سن الرابعة إلى المستشفى، وفقًا لما ذكره أمير داود، مدير مكتب توثيق هذه الاعتداءات في هيئة حكومية فلسطينية تُعرف باسم لجنة الجدار ومقاومة الاستيطان.

 وأضاف أن المستوطنين اقتحموا أيضًا حظيرة أغنام العائلة، فقتلوا ثلاثة أغنام وأصابوا أربعة أخرى.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على خمسة مستوطنين للاشتباه في تعديهم على أراضٍ فلسطينية، وإتلافهم ممتلكات، واستخدامهم رذاذ الفلفل. وأضافت أنها تجري تحقيقاً في الحادث.

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة من الهجوم الذي وقع في بلدة أس سامو، والتي نشرتها اللجنة، خمسة مستوطنين ملثمين يرتدون ملابس داكنة، بعضهم يحمل هراوات، يقتربون من المنزل ويبدو أنهم يحاولون الدخول.

 وسُمعت أصوات تحطيم، بالإضافة إلى أصوات حيوانات. 

كما أظهر مقطع فيديو آخر من الداخل أشخاصًا ملثمين يضربون الأغنام في الحظيرة.

المستوطنون الشرطة الإسرائيلية خمسة مستوطنين قنابل الغاز المسيل للدموع لجنة الجدار ومقاومة الاستيطان حظيرة أغنام العائلة أراضٍ فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

كندة علوش و عمرو يوسف

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف على طريقتها الخاصة

فرقة إسماعيل الليثي

وفاة أحد أعضاء فرقة إسماعيل الليثي بعد تدهور حالته بالمستشفى

منة فضالي

بالأبيض.. ظهور لافت لـ منة فضالي عبر إنستجرام

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد