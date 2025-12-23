مستوطنون يرشون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع بالضفة الغربية

قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلاً فلسطينياً في جنوب الضفة الغربية المحتلة ليلاً، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على أطفال وقتلوا أغناماً.

يُعدّ هذا الهجوم الأحدث في سلسلة هجمات شنّها المستوطنون ضد الفلسطينيين في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على خمسة مستوطنين.

حطم المستوطنون بابًا ونافذةً من المنزل، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع في الداخل، ما أدى إلى نقل ثلاثة أطفال فلسطينيين دون سن الرابعة إلى المستشفى، وفقًا لما ذكره أمير داود، مدير مكتب توثيق هذه الاعتداءات في هيئة حكومية فلسطينية تُعرف باسم لجنة الجدار ومقاومة الاستيطان.

وأضاف أن المستوطنين اقتحموا أيضًا حظيرة أغنام العائلة، فقتلوا ثلاثة أغنام وأصابوا أربعة أخرى.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على خمسة مستوطنين للاشتباه في تعديهم على أراضٍ فلسطينية، وإتلافهم ممتلكات، واستخدامهم رذاذ الفلفل. وأضافت أنها تجري تحقيقاً في الحادث.

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة من الهجوم الذي وقع في بلدة أس سامو، والتي نشرتها اللجنة، خمسة مستوطنين ملثمين يرتدون ملابس داكنة، بعضهم يحمل هراوات، يقتربون من المنزل ويبدو أنهم يحاولون الدخول.

وسُمعت أصوات تحطيم، بالإضافة إلى أصوات حيوانات.

كما أظهر مقطع فيديو آخر من الداخل أشخاصًا ملثمين يضربون الأغنام في الحظيرة.