بوتين يشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بذل كل الجهود لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين الروس المشروعة.

وقال بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع المدعي العام ألكسندر جوتسان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إنه "يجب بذل كل ما في وسعنا لضمان الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة، وهذه مهمة بالغة الأهمية"، مشيرًا إلى "أن هيئة الرقابة تواجه تحديات عديدة".



والتقى بوتين، اليوم، بالمدعي العام لروسيا الاتحادية، حيث يعد هذا أول لقاء منذ تعيين جوتسان رئيسًا للهيئة الرقابية القضائية في سبتمبر الماضي. وشهد اللقاء مناقشة أولويات مكتب المدعي العام للفترة الحالية.