قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العدل الأمريكية: بعض ملفات إبستين الجديدة تحتوي على ادعاءات كاذبة ضد ترامب

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكدت وزارة العدل الأمريكية أن بعض ملفات إبستين الجديدة تحتوي على ادعاءات كاذبة ضد ترامب تم تقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل انتخابات عام 2020.

وفي وقت لاحق ؛ انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر ما يعرف بـ«ملفات جيفري إبستين»، معربًا عن استيائه من تأثيرها السلبي على سمعة شخصيات عامة قال إنها التقت إبستين «بشكل بريء» دون أن تكون لها صلة بجرائمه.

وفي أول تعليق له منذ بدء وزارة العدل الأمريكية الإفراج عن الوثائق، أعرب ترامب عن تعاطفه مع عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذين عادوا إلى دائرة التدقيق الإعلامي بسبب ظهورهم في صور أو وثائق مرتبطة بالممول الراحل المدان بجرائم اعتداء جنسي.

ضغوط من الديمقراطيين
وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين من مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: «أنا أحب بيل كلينتون… لطالما كانت علاقتنا جيدة. لا يعجبني أن أرى صورًا له تنشر بهذه الطريقة». وأضاف أن ما يحدث جاء نتيجة ضغوط من «الديمقراطيين في الغالب، وبعض الجمهوريين السيئين»، على حد وصفه.

وادعى ترامب، الذي كانت تربطه علاقة طويلة بإبستين، أن «الجميع كان ودودًا مع هذا الرجل في وقت ما»، معتبرًا أن نشر الصور قد يدمر سمعة أشخاص «لم يكن لهم أي علاقة حقيقية بجرائم إبستين، سوى أنهم ظهروا معه في مناسبة اجتماعية».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك «غضبًا واسعًا» بسبب نشر صور لأشخاص «لا ذنب لهم»، مضيفًا أن مجرد الظهور في صورة واحدة قد يؤدي إلى «تدمير سمعة مصرفيين ومحامين وشخصيات محترمة».

وضرب ترامب مثالًا بالاقتصادي الأمريكي ووزير الخزانة الأسبق لاري سامرز، الذي أعلن في نوفمبر الماضي تراجعه عن الظهور العام بعد الكشف عن مراسلات إلكترونية سابقة بينه وبين إبستين.

محاولات لصرف الانتباه
وفي سياق متصل، حاول ترامب التقليل من أهمية القضية، معتبرًا أنها تستخدم لصرف الانتباه عن ما وصفه بـ«النجاحات الكبيرة» التي حققها الحزب الجمهوري، قائلًا: «نحن نبني أقوى وأكبر السفن في العالم، ومع ذلك يسألونني عن جيفري إبستين… ظننت أن هذا الملف انتهى».

إلا أن القضية لا تزال مفتوحة، إذ ينص «قانون الشفافية بشأن ملفات إبستين»، الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة ووقعه ترامب نفسه، على الإفراج الكامل عن الوثائق بحلول الأسبوع الماضي، في حين لم تنشر سوى دفعة واحدة حتى الآن، ما أثار انتقادات حادة من ناجيات وأعضاء في الكونغرس.

من جهته، دعا المتحدث باسم بيل كلينتون، أنخيل أورينا، وزارة العدل الأمريكية إلى الإفراج عن جميع المواد المتبقية التي تشير إلى كلينتون، بما في ذلك الصور، مؤكدًا أن «هناك من أو شيئًا ما يجري حمايته». وأضاف أن الشكوك تتزايد بشأن «الإفراج الانتقائي عن الوثائق» بما يوحي بارتكاب مخالفات بحق أشخاص سبق أن برأتهم الوزارة نفسها.

يذكر أن جيفري إبستين، الممول الأمريكي واسع النفوذ، توفي في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي، في حادثة صنفت رسميًا على أنها انتحار، ولا تزال تثير جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها

ترامب قضية أبستن وزارة العدل الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي كلينتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

ترشيحاتنا

الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

اعتقال الناشطة جريتا ثونبرج خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين بلندن

ترامب

العدل الأمريكية: بعض ملفات إبستين الجديدة تحتوي على ادعاءات كاذبة ضد ترامب

بوتين

بوتين يشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد