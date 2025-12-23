ترامب: الاستحواذ على «جرينلاند» ضرورة ملحة للأمن القومي الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاستحواذ على جزيرة "جرينلاند" بات ضرورة ملحة للأمن القومي الأمريكي.

وأضاف ترامب للصحفيين - في منتجعه مارالاجو بولاية فلوريدا، ردًا على سؤال حول تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً للجزيرة: "نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي، وإذا نظرتم إلى جرينلاند، ستجدون على طول الساحل سفنًا روسية وصينية منتشرة في كل مكان".

وكان ترامب أعلن الأحد تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري موفدا خاصا إلى جرينلاند، وردت الدنمارك باستدعاء سفير الأمريكي للاحتجاج على هذه الخطوة.

ويوم أمس الأول، الأحد، أعلن ترامب تعيين لاندري، قائلاً على وسائل التواصل الاجتماعي: "يدرك جيف لاندري مدى أهمية جرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع".

ويأتي إعلان ترامب، عن تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً للجزيرة، في ظل اهتمام واشنطن المتزايد بالموقع الاستراتيجي لجرينلاند وثرواتها الطبيعية، ما أثار مخاوف الدنمارك عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن المبادرة الأمريكية قد تؤثر على السيادة الدنماركية وعلاقاتها مع الجزيرة.