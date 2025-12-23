بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن إدارة ترامب تستدعي عشرات السفراء من مناصبهم حول العالم وذلك لرؤية ترامب أن هؤلاء لا يطبقون ما يريده.

واستدعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 48 سفيرا، للعودة إلى واشنطن بحلول منتصف الشهر المقبل، منهية بذلك خدماتهم ومن بينهم سفيرا واشنطن في مصر والجزائر.

وصدر أمر الإقالة لـــ48 سفيرًا في مناطق إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى والجنوبية، في أعقاب عملية إقالة جماعية سابقة.

وكان معظمهم معينين من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس ترامب الثانية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية لصحيفة واشنطن بوست: هذا إجراء معتاد في أي إدارة. السفير هو ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يدعمون أجندة أمريكا أولًا.

وتؤدي عمليات الاستدعاء الأخيرة، التي نشرها لأول مرة جوش روجين، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، إلى ترك الولايات المتحدة بدون سفراء في مناطق توتر عالمية رئيسية، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر ونيجيريا ورواندا والصومال وجنوب السودان في إفريقيا؛ وأرمينيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية وسلوفاكيا في أوروبا؛ بالإضافة إلى اليمن في الشرق الأوسط.