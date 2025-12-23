قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم يحدث من 2011 .. إجراء ألماني عاجل بحق السوريين على أراضيها
القافلة 100.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية
الهلال الأحمر يطلق القافلة رقم 100 لدعم غزة
بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها
بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
أخبار العالم

بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟

بايدن ترامب
بايدن ترامب
محمد على

أكدت صحيفة “واشنطن بوست”  الأمريكية، أن إدارة ترامب تستدعي عشرات السفراء من مناصبهم حول العالم وذلك لرؤية ترامب أن هؤلاء لا يطبقون ما يريده.

واستدعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 48 سفيرا، للعودة إلى واشنطن بحلول منتصف الشهر المقبل، منهية بذلك خدماتهم ومن بينهم سفيرا واشنطن في مصر والجزائر.

وصدر أمر الإقالة لـــ48 سفيرًا في مناطق إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى والجنوبية، في أعقاب عملية إقالة جماعية سابقة.

وكان معظمهم معينين من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس ترامب الثانية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية لصحيفة واشنطن بوست: هذا إجراء معتاد في أي إدارة. السفير هو ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يدعمون أجندة أمريكا أولًا.

وتؤدي عمليات الاستدعاء الأخيرة، التي نشرها لأول مرة جوش روجين، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، إلى ترك الولايات المتحدة بدون سفراء في مناطق توتر عالمية رئيسية، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر ونيجيريا ورواندا والصومال وجنوب السودان في إفريقيا؛ وأرمينيا وليتوانيا ومقدونيا الشمالية وسلوفاكيا في أوروبا؛ بالإضافة إلى اليمن في الشرق الأوسط.

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

سمية الألفي

تحملت في صمت.. رحيل سمية الألفي إحدى ايقونات الفن بعد هزيمتها للسرطان

تحويل السيارة إلي غاز

بالتقسيط وبدون مقدم| كيفية تحويل السيارة إلي غاز.. البترول توضح الخطوات

سكن لكل المصريين 7

هتدفع أون لاين.. الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

