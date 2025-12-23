قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يعترف بقتل جندي لبناني في غارة اخترق بها أجواء عدة دولة عربية

غارة الاحتلال الاسرائيلي على لبنان
غارة الاحتلال الاسرائيلي على لبنان
محمد على


قتل جندي لبناني، من بين 3 لبنانيين قتلوا أمس، في غارة إسرائيلية اقتحمت الأجواء السيادية للبنان على سيارة في جنوب البلاد، في نفي بذلك لأن يكون من قتلوا كلهم عناصر لحزب الله اللبناني.


وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن جندياً لبنانياً كان من بين ثلاثة أشخاص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب البلاد، نافياً بذلك مزاعم إسرائيلية بأنه كان أيضاً عنصراً في حزب الله.

وحتى الآن استمرت إسرائيل ، في توجيه غارات قاتلة إلى لبنان وعلى أراضيه مخترقة الاتفاقات التي وقعت قبل عام والتي حيدت عمليات حزب الله ضد الاحتلال والتي وكانت وطأتها عليه كبيرة.


وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الاحتلال أغار وضرب سيارة بواسطة درون  على بعد 10 كيلومترات من جنوبي الساحل بالقرب من مدينة صيدا، وقتل فيها 3 مواطنين لبنانيين كانوا يستقلون السيارة.

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء أن الرقيب أول علي عبد الله قُتل في اليوم السابق "في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها" بالقرب من مدينة صيدا.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ثلاثة عناصر من حزب الله في الغارة، مضيفاً في بيان اليوم الثلاثاء أن "أحد القتلى الذين تم القضاء عليهم خلال الغارة كان يعمل في جهاز المخابرات اللبناني".

قال مسؤول في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس إنه "ليس صحيحاً" أن يكون الجندي عضواً في حزب الله، واصفاً ادعاء إسرائيل بأنه "ذريعة" لتبرير الهجوم.

تحت ضغط أمريكي شديد وفي ظل مخاوف من توسع الضربات الإسرائيلية، التزم لبنان بنزع سلاح حزب الله، بدءاً من الجنوب.
 

الاحتلال جندي لبناني غارة الدولة العربية 3 لبنانيين غارة إسرائيلية الأجواء السيادية للبنان مدينة صيدا غارة جوية إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

نائب محافظ أسوان يقود حوارًا موسعًا حول تنفيذ وثيقة استراتيجية العمل الأهلي

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2026

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ 66 من العاملين المقصرين بالوحدات المحلية

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد