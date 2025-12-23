وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن تنسحب أبدا من قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تنسحب أبدا من كامل قطاع غزة، وأنها تدرس إنشاء مواقع عسكرية جديدة لتحل محل المستوطنات التي تم إزالتها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن كاتس ، قوله - خلال مراسم أقيمت في بيت إيل ، إن إسرائيل لن تنسحب أبداً من كامل قطاع غزة، مضيفاً: "عندما يحين الوقت، سننشئ مواقع عسكرية جديدة (ناحال) في شمال غزة مكان المستوطنات التي تم إزالتها.

وتابع : "سنقوم بذلك بالطريقة الصحيحة وفي التوقيت المناسب.. هناك من يحتج ، لكننا وزراء."

كما تطرق إلى قرار إغلاق إذاعة الجيش، قائلاً: "لا أنا ولا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نملك هواية إغلاق المحطات.. لقد أمرت بأن يُنقل الجنود في المحطة إلى أدوار قتالية أو أدوار دعم قتالي.. نعاني نقصاً في الجنود، والعطلة انتهت."

