أول تعليق من سلطنة عمان على إتفاق تبادل الأسرى اليمنيين

أعربت سلطنة عُمان ، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، مثمنة الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من ٩ حتى ٢٣ ديسمبر الحالي.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية ، فقد أشادت السلطنة بتعاون المملكة العربية السعودية وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم.

كما عبّرت سلطنة عمان ، عن أمالها في أن يهيئ هذا الإتفاق الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية .

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادرها القول بأن الحكومة اليمنية والحوثيون إتفقوا في مسقط على تبادل 2900 أسيرا ومحتجزا.

وقالت المصادر: الحكومة اليمنية ستفرج عن 1700 أسير حوثي وفق اتفاق مسقط.

كما سيفرج الحوثيون عن 1200 أسير ومحتجز بينهم القيادي في الإصلاح محمد قحطان حيث جرى اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية وعمانية بحسب المصادر ذاتها .

ومنذ قليل ، أكد المتحدث ميليشيا الحوثي اليمنية محمد عبد السلام أنه تم التوصل لاتفاق في مسقط لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى.

وأشار المتحدث باسم الحوثي في تصريحات له إلى أن اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين.