قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
أول تعليق من سلطنة عمان على إتفاق تبادل الأسرى اليمنيين

أعربت سلطنة عُمان ، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم في مسقط لتبادل الأسرى في اليمن، مثمنة الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من ٩ حتى ٢٣ ديسمبر الحالي.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية ، فقد أشادت السلطنة بتعاون المملكة العربية السعودية  وبجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في المفاوضات، وهو ما أسهم في الوصول لهذا الاتفاق الإنساني المهم.

كما عبّرت سلطنة عمان ، عن أمالها في أن يهيئ هذا الإتفاق الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في الجمهورية اليمنية .

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادرها  القول بأن الحكومة اليمنية والحوثيون إتفقوا في مسقط على تبادل 2900 أسيرا ومحتجزا.

وقالت المصادر: الحكومة اليمنية ستفرج عن 1700 أسير حوثي وفق اتفاق مسقط.

كما سيفرج الحوثيون عن 1200 أسير ومحتجز بينهم القيادي في الإصلاح محمد قحطان حيث جرى اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية وعمانية بحسب المصادر ذاتها .

ومنذ قليل ، أكد المتحدث ميليشيا الحوثي اليمنية محمد عبد السلام أنه تم التوصل لاتفاق في مسقط لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى.

وأشار المتحدث باسم الحوثي في تصريحات له إلى أن اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين.

