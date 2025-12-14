قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم.. عمان تدخل آلاف الخيام إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نفذت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في القاهرة والهلال الأحمر المصري، توجيهات السلطان هيثم بن طارق، وأدخلت آلاف الخيام إلى قطاع غزة ضمن الجسر البري الإغاثي، لمساعدة الأسر المتضررة وتوفير احتياجاتهم العاجلة.

وقال بدر بن محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة، إن الدفعة الجديدة من المساعدات تشمل آلاف الخيام المصممة وفق أعلى المواصفات، لتأمين مأوى آمن للمتضررين، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الدور الإنساني العميق لسلطنة عمان، وتبعث برسالة محبة وتضامن من العمانيين لأشقائهم في غزة.

وأضاف الزعابي أن الهيئة مستمرة في تعزيز جهودها الإغاثية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العمانية في الوقوف بجانب الأشقاء وتقديم العون لهم في هذه المرحلة الحرجة.

ويذكر أن الهيئة حركت خلال الفترة الماضية 16 جسراً جوياً محملة بالمساعدات الإغاثية والغذائية واحتياجات الإيواء، استمراراً للجهود العُمانية لدعم الأشقاء في غزة.

الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عمان الهلال الأحمر المصري سفارة سلطنة عمان في القاهرة آلاف الخيام إلى قطاع غزة سلطنة عمان

